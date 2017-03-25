 Dişi Aslanlar rakip tanımadı – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Dişi Aslanlar rakip tanımadı

    Dişi Aslanlar rakip tanımadı
    'nde dün rüzgarı vardı. Sarı-kırmızılılar, normal sezonun son haftasında 'a şans tanımadı. Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine set vermeyen Dişi Aslanlar, 25-22, 25-21 ve 25-17'lik setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Erkekler liginde ise Fenerbahçe, Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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