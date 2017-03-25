Dinamik başkan şart

Eski yönetici Çelebi: Özbek’i ibra edeceğim ama mayısta seçim olup, 50 yaş altı yönetim gelmeli.

Eski yöneticilerden Işın Çelebi, Radyospor'da yönetimi ibra edeceğini açıklarken, mayısta seçim istedi. "İbrasızlık sonuç getirmez. 2011 Mart ayında ibra edilmeyen yönetimde 2. başkandım. O dönemde stat bitmişti, Riva projelerinin temelleri atılmıştı ve bizler ibra edilmedik" diyen Çelebi şöyle konuştu: "Galatasaray'da çöküntü Ünal Aysal döneminde başladı. 3 Mayıs 2011'de devir sözleşmesini yeni yönetim kabul etmedi. 30 Haziran'a kadarki vakti geçirdiler. Bir memur arkadaşımızın ve iki yöneticinin yapacağı işi kulüp başkanı ve başbakan yaptı.



150 MİLYON DOLAR ZARAR

Şu anda Sportif A.Ş.'nin zararı 150 milyon dolar'ı geçmiş. Burada önemli olan ibra değil tekrardan bir seçim olması. 27 Mayıs'ta yeni bir yönetim gelsin ve bu yönetimde 50 yaşın altında insanlar görev alsın. Dinamik bir başkan ve yönetim kurulu olmalı."