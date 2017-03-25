Dinamik başkan şart
Eski yönetici Çelebi: Özbek’i ibra edeceğim ama mayısta seçim olup, 50 yaş altı yönetim gelmeli.
150 MİLYON DOLAR ZARAR
Şu anda Sportif A.Ş.'nin zararı 150 milyon dolar'ı geçmiş. Burada önemli olan ibra değil tekrardan bir seçim olması. 27 Mayıs'ta yeni bir yönetim gelsin ve bu yönetimde 50 yaşın altında insanlar görev alsın. Dinamik bir başkan ve yönetim kurulu olmalı."
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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