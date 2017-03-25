DHA'nın G.Saray muhabirinden FETÖ propagandası
Galatasaray'ın bugün düzenlenen mali genel kurulu skandal görüntülere sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı, hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunup devleti suçladı.
Galatasaray'ın bugün düzenlenen mali genel kurulu skandal anlara sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı ve ekibinin desteğiyle FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesi engellendi.
FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKIP DEVLETİ SUÇLADI
FETÖ'cü oldukları bilinen isimlerin ihraçlarının oylamasına geçilmeden önce konuşma yapan Çetinçalı açık açık FETÖ propagandası yaptı. Çetinçalı "Hakan Şükür bu kulübün efsanesidir. Bu ülkeye hizmet etmiştir." dedi ve devleti suçladı.
DHA muhabiri Çetinçalı'nın ifadelerine bir grup tepki gösterirken bir grupta alkışla destek oldu.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:08
- F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
Toplam 1
Yorum
can futboldada böyle değilmi üst sıradakileri yen küme düşene yenil
- Serdar bin pişman
Toplam 5
Yorum
TS Sen gelme, Serdar. Trabzon kökenli olduguna ragmen sen parayi tercih ettin. TS taraftari bunu asla kabul edemez ve etmeyecek.
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
DHA'nın G.Saray muhabirinden FETÖ propagandası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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