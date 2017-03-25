 DHA'nın G.Saray muhabirinden FETÖ propagandası – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    DHA'nın G.Saray muhabirinden propagandası

    DHA'nın G.Saray muhabirinden FETÖ propagandası

    'ın bugün düzenlenen mali genel kurulu skandal görüntülere sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri , hakkında tutuklama kararı bulunan firari 'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunup devleti suçladı.

    'ın bugün düzenlenen mali genel kurulu skandal anlara sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri ve ekibinin desteğiyle 'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesi engellendi.

    FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKIP DEVLETİ SUÇLADI
    FETÖ'cü oldukları bilinen isimlerin ihraçlarının oylamasına geçilmeden önce konuşma yapan Çetinçalı açık açık FETÖ propagandası yaptı. Çetinçalı "Hakan Şükür bu kulübün efsanesidir. Bu ülkeye hizmet etmiştir." dedi ve devleti suçladı.

    DHA muhabiri Çetinçalı'nın ifadelerine bir grup tepki gösterirken bir grupta alkışla destek oldu.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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