Derbi Daçka’nın
İki İstanbul temsilcisinin karşılaştığı dev maçta gülen Darüşşafaka Doğuş oldu. İlk yarıyı yenik tamamlayan Daçka ikinci yarıda Aslan’ı devirip galibiyete ulaştı.
ASLAN 2. YARI DURDU
?Daçka ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. 3. çeyreği 61-52 önde tamamlayan Darüşşafaka, üstünlüğünü son çeyrekte de korudu ve salondan 73-67 galip ayrıldı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
Derbi Daçka’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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