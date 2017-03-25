 Derbi Daçka’nın – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Derbi Daçka’nın

    Derbi Daçka’nın

    İki İstanbul temsilcisinin karşılaştığı dev maçta gülen oldu. İlk yarıyı yenik tamamlayan Daçka ikinci yarıda Aslan’ı devirip galibiyete ulaştı.

    'nde oynanan Türk derbisinde , Galatasaray'ı 73-67 mağlup etti. Maçın ilk yarısı büyük çekişme içinde geçti. İlk periyodu 18-16 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına da 39-37 önde gitti.

    ASLAN 2. YARI DURDU
    ?Daçka ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. 3. çeyreği 61-52 önde tamamlayan Darüşşafaka, üstünlüğünü son çeyrekte de korudu ve salondan 73-67 galip ayrıldı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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