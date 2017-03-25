''Bunca fantastik yıldan sonra...''
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyali verdi.
ÇİN'İ İSTEMİYOR
Algemeen Dagblad gazetesine de açıklama yapan Sneijder, şu ifadeleri kullandı:
"Burada kulübün ne istediği de önemli. Çok fazla borçları var ama mesela gelecek sezon nasıl bir takım kurmayı planlıyorlar? Eğer iki taraf da memnun değilse bunca fantastik yıldan sonra birbirimize karşı dürüst oluruz diye düşünüyorum."
Çin ya da ABD'de oynamayı düşünüp düşünmediğine de açıklık getiren Wesley Sneijder "Bu tarz konuları Blind'le de konuşuyoruz. Çin'den gelen teklif oldukça ciddiydi ama benim için hiçbir zaman ciddi bir seçenek olmadı. Amerika daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ya da Hollanda'da da olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:09
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
''Bunca fantastik yıldan sonra...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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