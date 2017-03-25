 Bruma sakatlandı! – Fotomaç – 25 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    sakatlandı!

    Bruma sakatlandı!

    'ın yıldız kanat oyuncusu , sakatlığı nedeniyle Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

    'ın yıldız kanat oyuncusu , sakatlığı nedeniyle Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

    Portekiz basınında yer alan haberde; Norveç ile Cuma günü yapılan ve 3-1 kazanılan hazırlık maçında 45 dakika forma giyen Bruma'nın kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve 28 Mart'ta Almanya ile deplasmanda yapılacak hazırlık maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

    Teknik direktör Rui Jorge'un Bruma'nın yerine kadroya kimseyi çağırmadığı ve 22 kişilik kadro ile Almanya'ya gideceği ifade edildi.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bruma sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.