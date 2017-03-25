Bruma sakatlandı!
Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Bruma, sakatlığı nedeniyle Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Bruma, sakatlığı nedeniyle Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz basınında yer alan haberde; Norveç ile Cuma günü yapılan ve 3-1 kazanılan hazırlık maçında 45 dakika forma giyen Bruma'nın kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve 28 Mart'ta Almanya ile deplasmanda yapılacak hazırlık maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.
Teknik direktör Rui Jorge'un Bruma'nın yerine kadroya kimseyi çağırmadığı ve 22 kişilik kadro ile Almanya'ya gideceği ifade edildi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:27
- F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
Toplam 1
Yorum
can futboldada böyle değilmi üst sıradakileri yen küme düşene yenil
- Serdar bin pişman
Toplam 5
Yorum
TS Sen gelme, Serdar. Trabzon kökenli olduguna ragmen sen parayi tercih ettin. TS taraftari bunu asla kabul edemez ve etmeyecek.
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
Bruma sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.