Bruma sakatlandı!

Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Bruma, sakatlığı nedeniyle Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Portekiz basınında yer alan haberde; Norveç ile Cuma günü yapılan ve 3-1 kazanılan hazırlık maçında 45 dakika forma giyen Bruma'nın kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve 28 Mart'ta Almanya ile deplasmanda yapılacak hazırlık maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

Teknik direktör Rui Jorge'un Bruma'nın yerine kadroya kimseyi çağırmadığı ve 22 kişilik kadro ile Almanya'ya gideceği ifade edildi.