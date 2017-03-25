Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekipte, Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, daha sonra dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde yediye yedi çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.



Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.