Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:25
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
İnler Güzel oyuncu bence göndermemek lazım bir boşluk olursa o boşluğu çok güzel dolduruyor
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
karakartal türkiyede bu adam gibi geriden ileriye isabetli uzun pas kesebilen bir adam yok fizik olarakta iyi durumda bence iyi bir alternatif. kalmalı
- Geçti o günler!
Toplam 14
Yorum
mehmet Fenerbahçe taraftarı olarak biz de UEFA kupasını kazanalım derken kastettiğimiz bu değildi.
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