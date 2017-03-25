 4’e 4 çift kale maçı – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    4’e 4 çift kale maçı

    4’e 4 çift kale maçı
    , ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli Takımlara giden futbolcular sebebiyle sarı-kırmızılılar bir hayli eksik çalıştı. Topa sahip olma ve interval koşuların ardından Igor Tudor çift kale maç yaptırdı. Ancak milli eksikler nedeniyle çift kale 4'e 4 oynandı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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