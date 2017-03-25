2017 yılı bütçesi kabul edildi
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2017 yılı bütçesi kabul edildi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun son bölümünde, kulüp derneğinin 2017 yılı bütçesi, 129 milyon 370 bin 112 lira gelir, 156 milyon 693 bin 558 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.
Kulübe ait tesisler, amatör spor branşları ve spor okullarını kapsayan bütçenin, 27 milyon 323 bin 446 lira eksi olarak planlanması dikkati çekti.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:18
- F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
Toplam 1
Yorum
can futboldada böyle değilmi üst sıradakileri yen küme düşene yenil
- Serdar bin pişman
Toplam 5
Yorum
TS Sen gelme, Serdar. Trabzon kökenli olduguna ragmen sen parayi tercih ettin. TS taraftari bunu asla kabul edemez ve etmeyecek.
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
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