Türkiye’den teklif aldım
Burak transfer söylentileriyle ilgili konuştu
Radyospor'a konuşan Burak, Çin'de Arda ve Selçuk'un büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Çinliler Arda ve Selçuk'u soruyor. Onları takip ediyor. İnşallah onlar için hayırlısı olur" diye konuştu. İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:
- Puan kaybında işimiz sıkıntıya düşecek. Finlandiya sert bir takım ama karşımızda şansları yok.
- Enes ve Cenk, aslan gibi oynuyor, ikisi de gerekeni yapacaktır.
- Trabzonspor'la samimi ilişkilerimiz var. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum ama hayat bu.
- Şenol Güneş'le her zaman konuşuruz ama transfer görüşmesi yapmadım.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:20
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
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