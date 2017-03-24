Türkiye’den teklif aldım

Burak transfer söylentileriyle ilgili konuştu

Beijing Guoan takımında forma giyen Burak Yılmaz, Çin'de mutlu olduğunu söyledi. Devre arasında Türkiye'den resmi teklif aldığını açıklayan golcü futbolcu, "Resmi teklif aldım ama hiçbir kulübün adını söylemem. Şu anda dönmeyi düşünmüyorum. Transfer dönemlerinde ne olur bilinmez ama mutluyum Çin'de. Herhangi bir sıkıntım yok" dedi.



Radyospor'a konuşan Burak, Çin'de Arda ve Selçuk'un büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Çinliler Arda ve Selçuk'u soruyor. Onları takip ediyor. İnşallah onlar için hayırlısı olur" diye konuştu. İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:



- Puan kaybında işimiz sıkıntıya düşecek. Finlandiya sert bir takım ama karşımızda şansları yok.

- Enes ve Cenk, aslan gibi oynuyor, ikisi de gerekeni yapacaktır.

- Trabzonspor'la samimi ilişkilerimiz var. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum ama hayat bu.

- Şenol Güneş'le her zaman konuşuruz ama transfer görüşmesi yapmadım.