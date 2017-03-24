Tudor mührü

Hırvat çalıştırıcı, idmanlarda fizik eksiği olan oyunculara yükleme yaparken, 3’lü defansı uygulamalı olarak gösteriyor. Hedef; daha hızlı ve akıcı futbol

Milli maç arası Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor'un takımını istediği seviyeye çıkarma açısından iyi bir fırsat oldu. Hırvat çalıştırıcı, fiziksel olarak istediği güç seviyesinde olmayan futbolcular için kondisyon çalışmalarına ağırlık verirken, bir yandan da oyun sistemini ezberletiyor. Özellikle savunma kurgusunu kafasındaki şablona oturtmak için uğraşan Tudor, üçlü defans üzerinde duruyor. Çift kalelerde futbolcuları üçlü savunma kurgusu üzerinde eğiten Hırvat teknik adam, diğer futbolculardan da yardımlaşmayı ön planda tutmalarını ve rakibin topla fazla oynamasına izin vermemelerini istiyor.



PAS HIZINI ARTIRIN!

Futbolcularına sahada daha hızlı olmaları ve çabuk paslaşmaları gerektiğini sürekli anlatan Tudor, uzun ve isabetli pas trafiğinin sağlanmasına da büyük önem veriyor. Milli arada sistemini takıma tamamen adapte etmek isteyen İgor Tudor'un gelecek hafta Türk Telekom Arena'da konuk edecekleri Adanaspor maçında bambaşka bir Galatasaray'ı taraftara ve camiaya izlettirmeyi hedeflediği bildirildi.