Tudor mührü
Hırvat çalıştırıcı, idmanlarda fizik eksiği olan oyunculara yükleme yaparken, 3’lü defansı uygulamalı olarak gösteriyor. Hedef; daha hızlı ve akıcı futbol
PAS HIZINI ARTIRIN!
Futbolcularına sahada daha hızlı olmaları ve çabuk paslaşmaları gerektiğini sürekli anlatan Tudor, uzun ve isabetli pas trafiğinin sağlanmasına da büyük önem veriyor. Milli arada sistemini takıma tamamen adapte etmek isteyen İgor Tudor'un gelecek hafta Türk Telekom Arena'da konuk edecekleri Adanaspor maçında bambaşka bir Galatasaray'ı taraftara ve camiaya izlettirmeyi hedeflediği bildirildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:14
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Tudor mührü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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