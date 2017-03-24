 Telles’ten mesaj – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Telles’ten mesaj

    Telles’ten mesaj
    Portekiz'de yılın sol beki seçilen Alex Telles, "Bu ödül bir hayalin gerçekleşmesi" diye konuştu. Porto'da yukarı doğru bir ivme yakaladığını belirten Brezilyalı, "Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkürler" diyerek, eski kulübü Galatasaray'a da mesaj gönderdi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:20
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