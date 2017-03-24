Telles’ten mesaj

Portekiz'de yılın sol beki seçilen Alex Telles, "Bu ödül bir hayalin gerçekleşmesi" diye konuştu. Porto'da yukarı doğru bir ivme yakaladığını belirten Brezilyalı, "Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkürler" diyerek, eski kulübü Galatasaray'a da mesaj gönderdi.