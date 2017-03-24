Southampton’da buluşacaklar

Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Aurelien Chedjou, İngiltere yolcusu... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kendisinden takım bulması istenilen Kamerunlu oyuncunun, eski hocası Claude Puel ile Southamton'da bir araya gelecekleri ileri sürüldü.