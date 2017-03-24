 Pasta kestiler – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Pasta kestiler

    Pasta kestiler
    Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da dün çifte doğum günü kutlaması vardı. 34 yaşına giren Hakan Balta ve 25 yaşına basan Tolga Ciğerci için pasta kesildi ve kutlama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, her iki futbolcuyu kutladı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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