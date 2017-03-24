 PAOK alarmı! – Fotomaç – 24 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    PAOK alarmı!

    PAOK alarmı!
    'in ilk taksidi olan 1 milyon euro'yu hâlâ tahsil edemeyen PAOK mart sonuna kadar süre verdi. Yunan ekibi aksi halde G.Saray'ı FIFA'ya şikayet edecek. Başkan Özbek, ilk taksidi ödeyebilmek için kaynak yaratmaya çalışıyor.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PAOK alarmı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.