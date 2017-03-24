 Ömer Ali listede – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Ömer Ali listede

    Ömer Ali listede
    G.Saray'da sağ bek arayışları yeniden başladı. Cavanda, Linnes ve Sabri'den memnun olmayan teknik direktör İgor Tudor'un takviye istediği belirtilirken yönetim Konyaspor'un başarılı sağ beki 'i listesine aldığı ve kısa bir süre içinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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