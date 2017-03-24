Ömer Ali listede
G.Saray'da sağ bek arayışları yeniden başladı. Cavanda, Linnes ve Sabri'den memnun olmayan teknik direktör İgor Tudor'un takviye istediği belirtilirken yönetim Konyaspor'un başarılı sağ beki Ömer Ali Şahiner'i listesine aldığı ve kısa bir süre içinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
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