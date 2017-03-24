Maaşlar sarktı
Mali Genel Kurul öncesinde kulüpteki 'para' sorunu krize dönmüş durumda...
Sarı-kırmızılı yönetim, ayın 24'üne gelinmesine karşın sporcular dışında personeline maaşları ödeyemedi. Kulüp çalışanları halen mart ayı hak edişlerini alamazken başkan Özbek'in ay sonuna kadar ödemeleri yapmak adına 30 milyon TL'lik kaynak aradığı ifade edildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
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