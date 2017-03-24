Maaşlar sarktı

Mali Genel Kurul öncesinde kulüpteki 'para' sorunu krize dönmüş durumda...

Sarı-kırmızılı yönetim, ayın 24'üne gelinmesine karşın sporcular dışında personeline maaşları ödeyemedi. Kulüp çalışanları halen mart ayı hak edişlerini alamazken başkan Özbek'in ay sonuna kadar ödemeleri yapmak adına 30 milyon TL'lik kaynak aradığı ifade edildi.