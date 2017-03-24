 Küme düştü ama kâr etti! – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Küme düştü ama kâr etti!

    Küme düştü ama kâr etti!
    Mali kongre öncesi açıklanan raporda espor kalemi fazlasıyla dikkat çekiyor. Riot Games'in League of Legends oyununun Türkiye resmi ligi olan Şampiyonluk Ligi'nde küme düştüğü için eleştirilen şube, 700 bin TL kâr ederek tüm amatör şubelerin aksine olumlu bir tablo çizdi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:23
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