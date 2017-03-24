 İlk Sneijder giyecek – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    İlk giyecek

    İlk Sneijder giyecek
    Nike'ın Air Max'ten ilhamla tasarlanan özel renk skalasına sahip kramponlar görücüye çıkıyor. Dünya yıldızları tarafından bu hafta sahalarda giyilecek yeni kramponlar, NikeFootballX versiyonu ve bileklikli modelleriyle göz önüne çıkacak. Air Max kramponları ilk giyecekler arasında ve Lacazette de var.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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