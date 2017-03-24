İkinci Hugo seferi

İgor Tudor’un sözleşmesi sona erecek olan Chedjou’nun yerine sol stoper talep etmesi üzerine arayışlar başladı

Süper Lig'de yarıştan kopan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması için çalışmalar başladı. İgor Tudor'un talebi doğrultusunda stoper hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların, devre arasında da ilgilendiği Vitor Hugo'yu yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou'nun yerini güçlü bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray'ın, Brezilyalı oyuncunun menajeri ile temasa geçerek Palmeiras'tan randevu talep ettiği bildirildi.



25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro'ya ayıran sarı-kırmızılılar, Libertadores'de grup maçları tamamlandıktan sonra Hugo için kulübü Palmeiras'a teklif yapacak. Ujfalusi-Semih ikilisinden bu yana savunmada dikiş tutturamayan G.Saray, hem açığı kapatmak hem de 1.87'lik oyuncuyu alarak yüksek top zafiyetine son vermeyi planlıyor.



NASIL BİR OYUNCU?

Sol Stoper de oynayan Vitor Hugo, bu özelliğiyle fark yaratıyor ve Avrupa'da bile az bulunan sol ayaklı defans oyuncusu profili için o bölgeye fazlasıyla aşina bir isim. Fiziği iyi ve kuvvetli olmasına karşın ağır bir oyuncu olmayan Hugo, kafa toplarındaki etkinliği ile de rakiplere karşı saha içinde fark yaratabiliyor.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Vitor Hugo, 20 Mayıs 1991 doğumlu. 1.83 boyundaki oyuncu, kafa toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Brezilyalının Transfermarket'teki güncel bonservis değeri 4.5 milyon euro.