İkinci Hugo seferi
İgor Tudor’un sözleşmesi sona erecek olan Chedjou’nun yerine sol stoper talep etmesi üzerine arayışlar başladı
Süper Lig'de yarıştan kopan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması için çalışmalar başladı. İgor Tudor'un talebi doğrultusunda stoper hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların, devre arasında da ilgilendiği Vitor Hugo'yu yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou'nun yerini güçlü bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray'ın, Brezilyalı oyuncunun menajeri ile temasa geçerek Palmeiras'tan randevu talep ettiği bildirildi.
25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro'ya ayıran sarı-kırmızılılar, Libertadores'de grup maçları tamamlandıktan sonra Hugo için kulübü Palmeiras'a teklif yapacak. Ujfalusi-Semih ikilisinden bu yana savunmada dikiş tutturamayan G.Saray, hem açığı kapatmak hem de 1.87'lik oyuncuyu alarak yüksek top zafiyetine son vermeyi planlıyor.
NASIL BİR OYUNCU?
Sol Stoper de oynayan Vitor Hugo, bu özelliğiyle fark yaratıyor ve Avrupa'da bile az bulunan sol ayaklı defans oyuncusu profili için o bölgeye fazlasıyla aşina bir isim. Fiziği iyi ve kuvvetli olmasına karşın ağır bir oyuncu olmayan Hugo, kafa toplarındaki etkinliği ile de rakiplere karşı saha içinde fark yaratabiliyor.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Vitor Hugo, 20 Mayıs 1991 doğumlu. 1.83 boyundaki oyuncu, kafa toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Brezilyalının Transfermarket'teki güncel bonservis değeri 4.5 milyon euro.
25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro'ya ayıran sarı-kırmızılılar, Libertadores'de grup maçları tamamlandıktan sonra Hugo için kulübü Palmeiras'a teklif yapacak. Ujfalusi-Semih ikilisinden bu yana savunmada dikiş tutturamayan G.Saray, hem açığı kapatmak hem de 1.87'lik oyuncuyu alarak yüksek top zafiyetine son vermeyi planlıyor.
NASIL BİR OYUNCU?
Sol Stoper de oynayan Vitor Hugo, bu özelliğiyle fark yaratıyor ve Avrupa'da bile az bulunan sol ayaklı defans oyuncusu profili için o bölgeye fazlasıyla aşina bir isim. Fiziği iyi ve kuvvetli olmasına karşın ağır bir oyuncu olmayan Hugo, kafa toplarındaki etkinliği ile de rakiplere karşı saha içinde fark yaratabiliyor.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Vitor Hugo, 20 Mayıs 1991 doğumlu. 1.83 boyundaki oyuncu, kafa toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Palmeiras ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Brezilyalının Transfermarket'teki güncel bonservis değeri 4.5 milyon euro.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
İkinci Hugo seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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