GS Store'un Beyoğlu'nda bulunan mağazasında gerçekleştirilen organizasyonda Tudor ve Carole, taraftarla bir araya gelirken, imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, basına kapalı olarak düzenlenen etkinlikle ilgili olarak Tudor'un, "Gayet güzel bir atmosfer. Taraftarla buluşmamız çok önemli. Güzel bir ortam var." ifadelerini kullandığı aktarıldı.





Futbolculuğu döneminde Juventus'ta 5 numaralı formayı giyen Igor Tudor'a, 5 numaralı Galatasaray forması hediye edildiği ve Hırvat teknik adamın bu sürprizden duyduğu mutluluğu dile getirdiği vurgulanırken, Carole'ün ise esprili bir şekilde, "Hocamız şimdi bile oynar." dediği paylaşıldı.



Öte yandan Tudor'un, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayla ilgili olarak, "Bu tip araları çok sevmiyorum. Oyuncularımın birçoğu milli takımlara gitti. Az futbolcuyla idman yapmak zorunda kalıyoruz. Diğer taraftan dinlenme fırsatı buluyoruz. Arkadaşlar aramıza katılınca Adanaspor maçı hazırlıklarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.



İmza gününde yer alan Lionel Carole'ün ise taraftarlarla buluşmanın her zaman güzel bir duygu olduğuna dikkati çekerek, "Bu camiaya hizmet etmek insanı gururlandıran bir şey. Bu güzel taraftarlarla böyle bir ortamda buluşmak beni inanılmaz mutlu etti." şeklinde görüş belirttiği açıklandı.