G.Saray'da mali kongre yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.
Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.
Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak ve son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2017 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:30
- Caner’de son karar yönetimin
Toplam 2
Yorum
Bonservis niye çözülmedi Yönetim Caner'in bonservisini daha bitirmedi mi, ne bekleniyor? Bu adamı 1 milyona bugün al, yarım sezon oynasın, 15 milyona satarsın..
- ‘Fenerbahçe size emanet’
Toplam 4
Yorum
xxx Başkan bir gs lı olarak iyi ki gitmiyorsunuz iyiki hala aykuttan volkandan emreden medet umuyorsunuz..Yoksa fb uçar giderdi..
- Tudor mührü
Toplam 6
Yorum
xxx Hocam sen iyi adamsın belli..Ama elinde bu sistemi oynatacak topçu yok..Yada yanlış zamanda geldin..Bir sezon başı yaşamalıyız seninle
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