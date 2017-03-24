 Eren’den müjde: Yetişeceğim – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Eren’den müjde: Yetişeceğim

    Eren’den müjde: Yetişeceğim
    Tam form tutmuşken sakatlanan Eren Derdiyok, gelecek hafta takıma katılacağını açıkladı. Golcü oyuncu, "Tedavim son derece iyi gidiyor. Adanaspor maçına kadar tamamen hazır hale geleceğimi ümit ediyorum" diye konuştu.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
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