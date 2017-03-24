 Erdoğan’dan Wes’e övgü – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Erdoğan’dan Wes’e övgü

    Erdoğan’dan Wes’e övgü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollandalı yıldızı örnek gösterdi

    Cumhurbaşkanı , CNN Türk- Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamalarda Hollanda'ya sert sözlerle yüklenirken, G.Saraylı Sneijder'i övdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ın yıldız futbolcusu Sneijder'i örnek gösterip, "Bakın Galatasaraylı Sneijder, Hollandalılar gibi düşünmüyor. 'Burada eşimle beraber çok iyi durumdayım' diyor" ifadesini kullandı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:24
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