Drogba’dan mesaj

G.Saray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Didier Drogba, TRT Radyo Haber'de katıldığı Açık Tribün programında, "Kendimi G.Saraylı hissediyorum. Teklif gelirse G.Saray formasını bir kez daha giymek isterim" dedi. Drogba, sarı-kırmızılı takımda unutamadığı maçın da Real Madrid karşılaşması olduğunu dile getirdi