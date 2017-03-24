Divan başkanı kim olacak?
TARİHTE İLK KADIN ADAY
Kulüp tarihinde bir genel kurulu yönetmeye talip olan ilk kadın Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, "Bu onurlu görevin bana tevdi edilmesi G.Saraylı kadınları onurlandıracaktır" dedi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:50
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Divan başkanı kim olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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