 Divan başkanı kim olacak? – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Divan başkanı kim olacak?

    Divan başkanı kim olacak?
    Galatasaray'da yarın yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ilk yarış kongre divan başkanlığı için olacak. Yönetim, Divan Başkanı 'ı desteklerken, muhalefet ise Asena Yılmazkaya Dinçbaylı'yı aday gösterecek.

    TARİHTE İLK KADIN ADAY
    Kulüp tarihinde bir genel kurulu yönetmeye talip olan ilk kadın Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, "Bu onurlu görevin bana tevdi edilmesi G.Saraylı kadınları onurlandıracaktır" dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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