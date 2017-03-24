Bedavaya getirecek!

G.Saray’ın Kemerburgaz’daki yeni tesislerini ‘isim sponsorluğu’ karşılığında NEF’in yapacağı belirtildi

Riva ve Florya'daki arazileri borçlarını ödemek için değerlendiren G.Saray'da Kemerburgaz'da inşa edilecek yeni idman tesislerini NEF İnşaat yapacak. TT Arena'nın yanına yapılacak salonun inşaatını da üstlenen NEF'in yeni tesisleri 'isim sponsorluğu' karşılığında bedava gerçekleştireceği öğrenildi.