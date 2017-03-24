Bedavaya getirecek!
G.Saray’ın Kemerburgaz’daki yeni tesislerini ‘isim sponsorluğu’ karşılığında NEF’in yapacağı belirtildi
Riva ve Florya'daki arazileri borçlarını ödemek için değerlendiren G.Saray'da Kemerburgaz'da inşa edilecek yeni idman tesislerini NEF İnşaat yapacak. TT Arena'nın yanına yapılacak salonun inşaatını da üstlenen NEF'in yeni tesisleri 'isim sponsorluğu' karşılığında bedava gerçekleştireceği öğrenildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
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