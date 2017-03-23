Zenginler kulübünde!
Ukrayna basınından ilginç benzetme... Dinamo Kiev’in teklifini geri çeviren Khacheridi’nin G.Saray ile anlaştığı ve Türkler sayesinde ülkenin zenginleri arasına gireceği iddia edildi.
Igor Tudor'un istediği, uzun boylu ve "korkunç" stoper tarifine birebir uyan Evgen Khacheridi transferinde sona geliyor. Ukrayna'da yayın yapan 1+1 kanalı yaklaşık bir ay önce Dinamo Kiev'le sözleşmesini Galatasaray'a söz verdiği için uzatmadığını iddia ettiği 1.98'luk stoperin, Ukrayna'nın en fazla kazanan oyuncularından birisi olacağını iddia etti. 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun Türkler sayesinde ülkenin zenginleri arasına gireceği belirtildi.
Khacheridi'nin menajeri Evgen Shablii'ye dayandırılan haberde, Shablii'nin tüm belgeleri hazırladığı belirtildi. Şu anda belgelerin tercümesi üzerinde çalışıldığı, Khacheridi'nin avukatının da incelemesinden sonra işlemin sonuçlanacağı ileri sürüldü.
HAVA TOPLARINA HAKİM
Dinamo Kiev defterini kapatmaya hazırlanan Khacheridi'nin, 1.98 metrelik boyu ile Galatasaray'ın yüksek top zafiyetine çözüm olması planlanıyor. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan oyuncu, kariyeri boyunca 209 maça çıkarken 7 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Khacheridi'nin menajeri Evgen Shablii'ye dayandırılan haberde, Shablii'nin tüm belgeleri hazırladığı belirtildi. Şu anda belgelerin tercümesi üzerinde çalışıldığı, Khacheridi'nin avukatının da incelemesinden sonra işlemin sonuçlanacağı ileri sürüldü.
HAVA TOPLARINA HAKİM
Dinamo Kiev defterini kapatmaya hazırlanan Khacheridi'nin, 1.98 metrelik boyu ile Galatasaray'ın yüksek top zafiyetine çözüm olması planlanıyor. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan oyuncu, kariyeri boyunca 209 maça çıkarken 7 gol atıp, 1 de asist yaptı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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