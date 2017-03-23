 Zenginler kulübünde! – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Zenginler kulübünde!

    Zenginler kulübünde!

    Ukrayna basınından ilginç benzetme... ’in teklifini geri çeviren Khacheridi’nin G.Saray ile anlaştığı ve Türkler sayesinde ülkenin zenginleri arasına gireceği iddia edildi.

    'un istediği, uzun boylu ve "korkunç" stoper tarifine birebir uyan transferinde sona geliyor. Ukrayna'da yayın yapan 1+1 kanalı yaklaşık bir ay önce 'le sözleşmesini 'a söz verdiği için uzatmadığını iddia ettiği 1.98'luk stoperin, Ukrayna'nın en fazla kazanan oyuncularından birisi olacağını iddia etti. 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun Türkler sayesinde ülkenin zenginleri arasına gireceği belirtildi.

    Khacheridi'nin menajeri Evgen Shablii'ye dayandırılan haberde, Shablii'nin tüm belgeleri hazırladığı belirtildi. Şu anda belgelerin tercümesi üzerinde çalışıldığı, Khacheridi'nin avukatının da incelemesinden sonra işlemin sonuçlanacağı ileri sürüldü.

    HAVA TOPLARINA HAKİM
    Dinamo Kiev defterini kapatmaya hazırlanan Khacheridi'nin, 1.98 metrelik boyu ile Galatasaray'ın yüksek top zafiyetine çözüm olması planlanıyor. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan oyuncu, kariyeri boyunca 209 maça çıkarken 7 gol atıp, 1 de asist yaptı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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