Yeni tesisler cepte
Başkan Özbek, Kemerburgaz’daki 160 dönümlük arazi için de onay aldı.
Florya Tesisleri'ni Emlak Konut ile yaptığı anlaşma çerçevesinde taşımaya hazırlanan Galatasaray, Kemerburgaz'daki 160 dönümlük arsanın da sahibi oldu. Başkan Dursun Özbek'in Başbakan Binali Yıldırım ile randevusunda TT Arena'nın üst kullanım hakkı ve salon inşaat izninin yanı sıra, Kemerburgaz'daki arazi için de onay aldığı öğrenildi. Galatasaray Florya'daki tüm alt yapı da içinde olmak üzere futbol tesislerini Kemerburgaz'daki 160 dönümlük arazi de yeniden inşa edecek.
NİSAN'DA BAŞLIYOR
Yeni tesisin inşaatına Nisan- Mayıs aylarında başlanacak ve 16 ay gibi kısa sürede inşaatı tamamlanacak. Yeni tesiste kulüp üyelerinin yararlanacağı sosyal mekanlar da yer alacak.
10 DAKİKA MESAFEDE
Florya'daki tesisin 2 katı büyüklüğündeki yeni arazide Galatasaray 8 ayrı futbol sahası yaptıracak. Alt yapı futbol akademileri ve tesisleri de Kemerburgaz'a taşınacak. Galatasaray'ın yeni futbol fabrikası olacak tesis aynı zamanda Türk Telekom Arena Stadı'na otomobille 10 dakika ulaşım mesafesinde. Böylece Futbol Takımı maç günleri tesisinden stadına 10 dakika içerisinde ulaşabilecek.
NİSAN'DA BAŞLIYOR
Yeni tesisin inşaatına Nisan- Mayıs aylarında başlanacak ve 16 ay gibi kısa sürede inşaatı tamamlanacak. Yeni tesiste kulüp üyelerinin yararlanacağı sosyal mekanlar da yer alacak.
10 DAKİKA MESAFEDE
Florya'daki tesisin 2 katı büyüklüğündeki yeni arazide Galatasaray 8 ayrı futbol sahası yaptıracak. Alt yapı futbol akademileri ve tesisleri de Kemerburgaz'a taşınacak. Galatasaray'ın yeni futbol fabrikası olacak tesis aynı zamanda Türk Telekom Arena Stadı'na otomobille 10 dakika ulaşım mesafesinde. Böylece Futbol Takımı maç günleri tesisinden stadına 10 dakika içerisinde ulaşabilecek.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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