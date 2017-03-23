 Yeni tesisler cepte – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Yeni tesisler cepte

    Yeni tesisler cepte

    Başkan Özbek, ’daki 160 dönümlük arazi için de onay aldı.

    Florya Tesisleri'ni Emlak Konut ile yaptığı anlaşma çerçevesinde taşımaya hazırlanan , 'daki 160 dönümlük arsanın da sahibi oldu. Başkan 'in Başbakan Binali Yıldırım ile randevusunda TT Arena'nın üst kullanım hakkı ve salon inşaat izninin yanı sıra, Kemerburgaz'daki arazi için de onay aldığı öğrenildi. Galatasaray Florya'daki tüm alt yapı da içinde olmak üzere futbol tesislerini Kemerburgaz'daki 160 dönümlük arazi de yeniden inşa edecek.

    NİSAN'DA BAŞLIYOR
    Yeni tesisin inşaatına Nisan- Mayıs aylarında başlanacak ve 16 ay gibi kısa sürede inşaatı tamamlanacak. Yeni tesiste kulüp üyelerinin yararlanacağı sosyal mekanlar da yer alacak.

    10 DAKİKA MESAFEDE
    Florya'daki tesisin 2 katı büyüklüğündeki yeni arazide Galatasaray 8 ayrı futbol sahası yaptıracak. Alt yapı futbol akademileri ve tesisleri de Kemerburgaz'a taşınacak. Galatasaray'ın yeni futbol fabrikası olacak tesis aynı zamanda Türk Telekom Arena Stadı'na otomobille 10 dakika ulaşım mesafesinde. Böylece Futbol Takımı maç günleri tesisinden stadına 10 dakika içerisinde ulaşabilecek.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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