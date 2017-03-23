 Türüç harekatı – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Türüç harekatı

    Türüç harekatı
    G.Saraydan istediği zammı alamayan Yasin, Arap ekipleriyle temasa geçerken Igor Tudor, Yasin'e alternatif olarak yönetime Deniz Türüç'ün ismini verdi. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta oynayan ve ters ortalarıyla etkili olan Deniz için harekete geçildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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