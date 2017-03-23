Türüç harekatı
G.Saraydan istediği zammı alamayan Yasin, Arap ekipleriyle temasa geçerken Igor Tudor, Yasin'e alternatif olarak yönetime Deniz Türüç'ün ismini verdi. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta oynayan ve ters ortalarıyla etkili olan Deniz için harekete geçildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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