Türüç harekatı

G.Saraydan istediği zammı alamayan Yasin, Arap ekipleriyle temasa geçerken Igor Tudor, Yasin'e alternatif olarak yönetime Deniz Türüç'ün ismini verdi. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta oynayan ve ters ortalarıyla etkili olan Deniz için harekete geçildi.