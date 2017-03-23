Tudor’a alışacaklar
Futbol Direktörü Cenk Ergün, Tudor'un antrenman metotlarına alışmakta sıkıntı yaşayan oyuncular olduğunu söyledi. Oyuncuların yeni hocalarına alışmak için çaba gösterdiğini belirten Ergün, "Temponun son dönemde arttığı doğru ama takımda bununla ilgili sıkıntı yok. Adaptasyonda fiziksel olarak sıkıntı yaşayanlar da bunları aşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
Tudor’a alışacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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