Tudor’a alışacaklar

Futbol Direktörü Cenk Ergün, Tudor'un antrenman metotlarına alışmakta sıkıntı yaşayan oyuncular olduğunu söyledi. Oyuncuların yeni hocalarına alışmak için çaba gösterdiğini belirten Ergün, "Temponun son dönemde arttığı doğru ama takımda bununla ilgili sıkıntı yok. Adaptasyonda fiziksel olarak sıkıntı yaşayanlar da bunları aşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.