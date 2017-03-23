Tudor, Riekerink’i geride bıraktı ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın başında sahaya çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak Riekerink’in 5 haftalık performansını geçti ancak Hırvat çalıştırıcı, görevdeki ilk 5 haftalar baz alındığında, son 4 sezonda takımı çalıştıran 7 teknik direktörden en kötü 2. isim oldu.

Jan Olde Riekerink'le yolları ayıran Galatasaray, takımı Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'a emanet etti. Karabükspor'daki başarılı performansının ardından Galatasaray'a gelen genç çalıştırıcı, takımın başında sahaya çıktığı 5 haftada 7 puan topladı. İlk 5 maçlar baz alındığında Jan Olde Riekerink'i geride bırakan Tudor, buna karşın son 4 sezonda takımı çalıştıran 7 teknik direktör arasında en kötü 2. performansı sergileyen teknik adam oldu.



Terim mağlup olmadan ayrıldı

2010-2011 sezonuna Frank Rijkaard'la başlayan, ardından Hagi, sonrasında da Bülent Ünder'i takımın başına geçirip ligi 8. sırada tamamlayan Galatasaray, bir sonraki sezona Fatih Terim'le başlamıştı. Terim'li Galatasaray, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ligi zirvede tamamlayıp şampiyon olmuştu. Ancak bir sonraki sezona Teknik Direktör Fatih Terim'le Başkan Ünal Aysal'ın diyalogları damga vurmuştu. Ligin ilk 5 haftasında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Terim'li Galatasaray, 5. haftanın ardından tecrübeli hocayla yollarını ayırıp takımın başına Roberto Mancini'yi getirdi.



Mancini sezon sonuna kadar takımda kaldı

Roberto Mancini'nin göreve gelmesinin ardından ilk maçında Akhisar Belediyespor deplasmanına giden Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sonrasında çıktığı 3 karşılaşmada Karabükspor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, aldığı 3 galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 kaybetti. Roberto Mancini, sezon sonuna kadar takımın başında kalırken, sarı-kırmızılı ekip, ligi zirvede tamamlayan Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde sezonu 2. sırada tamamladı. Roberto Mancini, sezon sonunda takımdaki görevinden ayrıldı.



Prandelli'nin macerası 10 hafta sürdü

Mancini'nin ardından takımın başına gelen Cesare Prandelli'nin Galatasaray macerası 10 hafta sürdü. Takımın başında sahaya çıktığı ilk 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Prandelli, 10. haftada iç sahada Trabzonspor'a karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından görevinden ayrıldı. Prandelli'nin yokluğunda takımı başında 1 haftalığına sahaya Taffarel çıktı. Galatasaray, Taffarel'in önderliğinde çıktığı Gaziantepspor deplasmanında 1-0 kazanmıştı.



En iyisi Hamza Hamzaoğlu

Prandelli'nin ardından takımın başına geçen Hamza Hamzaoğlu, son 4 sezonda takımı çalıştıran 7 teknik adam arasında en iyi performansı sergileyen isim oldu. Hamzaoğlu'nun görevde olduğu ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, sezon sonunda hem şampiyonluğa hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı. Hamza Hamzaoğlu, bir sonraki sezon başında Süper Kupa'yı da kazanarak, Galatasaray'ın başında 3 kupa kaldırmayı başardı. Geçtiğimiz sezona da Hamza Hamzaoğlu'yla başlayan Galatasaray, 12. haftada başarılı teknik adamla yollarını ayırdı.



Mustafa Denizli ile 11 hafta

Hamza Hamzaoğlu'nun ardından Türk futbolunun en tecrübeli isimlerinden olan Mustafa Denizli'yi göreve getiren Galatasaray, ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Denizli'li Galatasaray, bu maçlarda tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı. 13. haftada takımın başına geçen Mustafa Denizli, 24. haftada görevinden istifa ederek Galatasaray'la yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Denizli'nin yerine Jan Olde Riekerink'i göreve getirdi.



En kötüsü Riekerink

Mustafa Denizli'nin ardından göreve gelen Jan Olde Riekerink, sarı-kırmızılı ekibin son dönemdeki teknik direktörleri arasındaki en kötü başlangıcı yapan isim oldu. Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 4 maçta galibiyet elde edemeyen Riekerink, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde etmişti. Riekerink, Galatasaray'la ilk galibiyetini 5. haftada Kasımpaşa karşısında elde etti. Riekerink, elde ettiği bu sonuçlarla, son 4 sezonda takımı çalıştıran 7 teknik adam arasında en kötü başlangıcı yapmış oldu.



Tudor son dakikalarda kazandı

Bu sezon taraftarın tepkisi üzerine Riekerink'le yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, takımı Igor Tudor'a emanet etti. Hırvat teknik adam önderliğinde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet alan Galatasaray, 1 beraberlik ve 2 yenilgiye imza attı. Tudor'un göreve geldiği ilk maçta Rizespor'la berabere kalan Galatasaray, sahasında Beşiktaş'a, deplasmanda da ikinci yarının en formda takımı olan Trabzonspor'a mağlup oldu. Tudor'un yönetiminde 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, bu 2 maçı da 3-2 kazandı. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 90+6'da, Gençlerbirliği karşısında da 90+1'de galibiyete uzanmayı başardı. 5 maçta 7 puan kazanan Tudor, 5 maçta 5 puan elde eden Riekerink'i geride bırakmayı başardı.