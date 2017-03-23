 Sneijder’le aralarına 5 kilo girdi – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Sneijder’le aralarına 5 kilo girdi

    Sneijder’le aralarına 5 kilo girdi

    ile arasına kilo krizi çıktı...

    Geldiği gün futbolcuların vücut kütle endekslerini çıkaran ve Hollandalı oyuncu için 5 kilo fazlası raporu alan Hırvat teknik adam, Sneijder'den 1 aylık süreç içinde en azından 2 kilo vermesini istemişti. Hollandalı oyuncunun metabolizması buna izin vermeyince Hırvat teknik adamdan uyarı geldi. Sneijder'le yaptığı görüşmede, "Fazla kiloların var. Yoksa bu şekilde istediğimiz seviyeye çıkamazsın" dediği öğrenildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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