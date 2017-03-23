Sneijder’le aralarına 5 kilo girdi
Igor Tudor ile Wesley Sneijder arasına kilo krizi çıktı...
Geldiği gün futbolcuların vücut kütle endekslerini çıkaran ve Hollandalı oyuncu için 5 kilo fazlası raporu alan Hırvat teknik adam, Sneijder'den 1 aylık süreç içinde en azından 2 kilo vermesini istemişti. Hollandalı oyuncunun metabolizması buna izin vermeyince Hırvat teknik adamdan uyarı geldi. Sneijder'le yaptığı görüşmede, "Fazla kiloların var. Yoksa bu şekilde istediğimiz seviyeye çıkamazsın" dediği öğrenildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Sneijder’le aralarına 5 kilo girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.