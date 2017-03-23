Sneijder’le aralarına 5 kilo girdi

Igor Tudor ile Wesley Sneijder arasına kilo krizi çıktı...

Geldiği gün futbolcuların vücut kütle endekslerini çıkaran ve Hollandalı oyuncu için 5 kilo fazlası raporu alan Hırvat teknik adam, Sneijder'den 1 aylık süreç içinde en azından 2 kilo vermesini istemişti. Hollandalı oyuncunun metabolizması buna izin vermeyince Hırvat teknik adamdan uyarı geldi. Sneijder'le yaptığı görüşmede, "Fazla kiloların var. Yoksa bu şekilde istediğimiz seviyeye çıkamazsın" dediği öğrenildi.