"Podolski topa vurur ve..."

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Almanya'nın konuk ettiği İngiltere'yi 1-0 yendiği özel maça kaptan olarak çıkan ve son milli müsabakasında takımının tek golüne şık bir vuruşla imza atan Podolski'ye destek ve tebrik mesajları geldi.

Eski yıldız İngiliz futbolcu Gary Lineker, "Futbol 22 oyuncunun 90 dakika boyunca topun peşinden koştuğu, sonunda daima Almanların kazandığı basit bir oyundur." şeklindeki klasikleşen deyişini Podolski'ye uyarladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Galatasaraylı futbolcuyu öven Lineker, "Futbol basit bir oyundur. 22 oyuncu 90 dakika topun peşinden koşar. Podolski çok sert vurur ve yine Almanya kazanır." paylaşımında bulundu.



Football is a simple game. 22 men chase a ball around for 90 minutes. Podolski kicks it really hard and Germany win....again.