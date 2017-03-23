"Podolski topa vurur ve..."
Galatasaraylı Alman futbolcu Lukas Podolski'nin, milli takıma veda maçındaki performansı ve İngiltere'ye attığı gol, sosyal medyada da yankı buldu.
Eski yıldız İngiliz futbolcu Gary Lineker, "Futbol 22 oyuncunun 90 dakika boyunca topun peşinden koştuğu, sonunda daima Almanların kazandığı basit bir oyundur." şeklindeki klasikleşen deyişini Podolski'ye uyarladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Galatasaraylı futbolcuyu öven Lineker, "Futbol basit bir oyundur. 22 oyuncu 90 dakika topun peşinden koşar. Podolski çok sert vurur ve yine Almanya kazanır." paylaşımında bulundu.
Football is a simple game. 22 men chase a ball around for 90 minutes. Podolski kicks it really hard and Germany win....again.— Gary Lineker (@GaryLineker) 22 Mart 2017
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ise Podolski ve diğer milli takım arkadaşlarının yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "En iyi dileklerimle, ağabeyim. Seni her zaman özleyeceğiz kardeşim." ifadelerini kullandı.
Milli Alman futbolculardan Juventuslu Sami Khedira "Seninle çok fazla zaman geçirdik Poldi. Seni özleyeceğiz.", Manchester Unitedlı Bastian Schweinsteiger ise "Sevgili Lukas, sen her zaman sahada kalpten oynadın ve hep öyle mücadele edeceksin. Her şey gönlünce olsun." mesajını yazdı.
Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery de Alman oyuncuyu tebrik ederek, "Milli takımdaki inanılmaz kariyerin nedeniyle tebrikler. O golle, en iyi şekilde veda ettin." değerlendirmesinde bulundu.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:33
- Terim kadroda değişikliği seviyor
Toplam 2
Yorum
SERCAN ALLAH AŞKINA VOLKAN ŞENİ HANGİ AKLA HİZMET ALDI DA YUSUF YAZICIYI ALPER POTUĞU ALMADI BIRAKSIN adalet yoksa burası milli takım
- Türkiye-Finlandiya milli maçına doğru
Toplam 1
Yorum
gs en güzel seslenişin istifa edip gittiğin gün olur
- Türüç harekatı
Toplam 7
Yorum
baksoy Kayseri spor kimi istemişse hiç düşünmeden verdik onlarda bize bir kıyak geçerek Deniz TÜRÜÇ ' ü verirler
"Podolski topa vurur ve..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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