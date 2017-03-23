Pişman etti

Önce Genoa ardından da Atalanta'nın Sinan için yaptığı "takas" teklifleri reddedilirken daha sonra da Trabzon'un Mehmet Ekici'ye karşılık Sinan'ı istemesine "hayır" cevabı verilmişti. Gelinen noktada özellikle Sinan-Ekici takasının kabul edilmemesinin büyük hata olduğu konuşulmaya başlandı.