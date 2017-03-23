Pişman etti
Önce Genoa ardından da Atalanta'nın Sinan için yaptığı "takas" teklifleri reddedilirken daha sonra da Trabzon'un Mehmet Ekici'ye karşılık Sinan'ı istemesine "hayır" cevabı verilmişti. Gelinen noktada özellikle Sinan-Ekici takasının kabul edilmemesinin büyük hata olduğu konuşulmaya başlandı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
Pişman etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.