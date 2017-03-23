 Pişman etti – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Pişman etti

    Pişman etti
    Önce Genoa ardından da Atalanta'nın Sinan için yaptığı "takas" teklifleri reddedilirken daha sonra da Trabzon'un Mehmet Ekici'ye karşılık Sinan'ı istemesine "hayır" cevabı verilmişti. Gelinen noktada özellikle Sinan-Ekici takasının kabul edilmemesinin büyük hata olduğu konuşulmaya başlandı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:01
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