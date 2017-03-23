 Kaçan kaçana! – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kaçan kaçana!

    Kaçan kaçana!

    Nazifoğlu'nun ardından Yalman da istifasını verdi.

    Başkan 'in istifa çağrılarının çoğaldığı bir dönemde can simidi olarak sarıldığı Alp Yalman Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını kulübe bildirdi. Levent Nazifoğlu'nun ayrılışı sırasındaki süreçten rahatsızlık duyan Yalman, Sportif A.Ş.'deki yapılanmada artık yer alamayacağını öne sürerek istifa etti. Böylece son bir ay içerisinde Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden peş peşe Nasuhi Sezgin, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman ayrılmış oldu.

    ?İSTİFA FURYASI
    2015 yılının Mayıs ayında göreve gelen başkan Özbek, yol arkadaşlarını bir bir kaybetti. Cüneyt Tanman'la başlayan furya Yalman ile devam ederken 2 yıllık süre içerisinde 7 yönetici yönetimden ayrılma kararı verdi.

    İşte o isimler: Cüneyt Tanman -Tayfun Demir - Fatih İşbecer - Selim Arda Üçer - Nasuhi Sezgin - Levent Nazifoğlu, .

    SPORTİF AŞ'DE 4 YÖNETİCİ KALDI
    Yalman, Sezgin ve Nazifoğlu'nun ayrılmasıyla Sportif A.Ş.'de Dursun Özbek'in yanı sıra Mehmet Özbek, Murat İlbak ve Mehmet Dedeoğlu kaldı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaçan kaçana! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.