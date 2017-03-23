Kaçan kaçana!
Nazifoğlu'nun ardından Yalman da istifasını verdi.
Başkan Dursun Özbek'in istifa çağrılarının çoğaldığı bir dönemde can simidi olarak sarıldığı Alp Yalman Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını kulübe bildirdi. Levent Nazifoğlu'nun ayrılışı sırasındaki süreçten rahatsızlık duyan Yalman, Sportif A.Ş.'deki yapılanmada artık yer alamayacağını öne sürerek istifa etti. Böylece son bir ay içerisinde Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden peş peşe Nasuhi Sezgin, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman ayrılmış oldu.
?İSTİFA FURYASI
2015 yılının Mayıs ayında göreve gelen başkan Özbek, yol arkadaşlarını bir bir kaybetti. Cüneyt Tanman'la başlayan furya Yalman ile devam ederken 2 yıllık süre içerisinde 7 yönetici yönetimden ayrılma kararı verdi.
İşte o isimler: Cüneyt Tanman -Tayfun Demir - Fatih İşbecer - Selim Arda Üçer - Nasuhi Sezgin - Levent Nazifoğlu, Alp Yalman.
SPORTİF AŞ'DE 4 YÖNETİCİ KALDI
Yalman, Sezgin ve Nazifoğlu'nun ayrılmasıyla Sportif A.Ş.'de Dursun Özbek'in yanı sıra Mehmet Özbek, Murat İlbak ve Mehmet Dedeoğlu kaldı.
?İSTİFA FURYASI
2015 yılının Mayıs ayında göreve gelen başkan Özbek, yol arkadaşlarını bir bir kaybetti. Cüneyt Tanman'la başlayan furya Yalman ile devam ederken 2 yıllık süre içerisinde 7 yönetici yönetimden ayrılma kararı verdi.
İşte o isimler: Cüneyt Tanman -Tayfun Demir - Fatih İşbecer - Selim Arda Üçer - Nasuhi Sezgin - Levent Nazifoğlu, Alp Yalman.
SPORTİF AŞ'DE 4 YÖNETİCİ KALDI
Yalman, Sezgin ve Nazifoğlu'nun ayrılmasıyla Sportif A.Ş.'de Dursun Özbek'in yanı sıra Mehmet Özbek, Murat İlbak ve Mehmet Dedeoğlu kaldı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
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