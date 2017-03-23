İyi niyetli ama dağıldı
TT Arena’nın üst kullanım hakkını alması nedeniyle Özbek’i kutlayan Öztürk, “Dursun Özbek iyi niyetli ama dağıldı. Dağılması da normal; çünkü yol haritası yok” diye konuştu.
Galatasaray'ın etkin isimlerinden ve eski yöneticilerden Adnan Öztürk, kulübün içinde bulunduğu mali kriz ve yönetimde yaşanan ayrılıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Stadın üst kullanım hakkının 6 sene sonra alınmasını başarı olarak nitelendiren Öztürk, "Dursun Özbek'i tebrik ederim. Ankara'yı ikna etmek zordur. Dursun Özbek iyi niyetli çalışıyor ama dağıldı. Dağılması da normal, çünkü yol haritası yok. Dursun Bey, Cüneyt Tanman'a emanet etmişti futbol şubesini. O gittikten sonra olayların böyle olacağı belliydi" ifadesini kullandı.
SEÇİM KARARI ÇIKMAZ
NTV Spor'da soruları yanıtlayan ve Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldırmak gerektiğini belirten Adnan Öztürk, "Kara kara düşünüyorum. Gidişat iyi değil. Bitiş noktasına geldik. Bu gidişat gidişat değil ve bence bitiş noktası da yaklaştı" derken seçim ve mali kongreyle ilgili şöyle konuştu: "Cumartesi günü yapılacak mali kongrede seçim kararı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bürokrasi ile çok detaylı anlaşmalar yapıldı. Onun riskini almaz. 2018 yılında seçim olacaktır. Ben de adaylığı düşünebilirim. Göreceğiz."
CEZA RİSKİ YÜKSEK
Eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Galatasaray'ın gelecek sezon UEFA'ya gidememe tehlikesini de değerlendirdi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 yıl daha men edilme tehlikesi yaşadığını ifade eden Öztürk, "Dursun başkan, UEFA ile sürekli görüşme halinde... Ceza alma riski var ama almayacağız gibi görünüyor" dedİ.
ÖZTÜRK'TEN SATIRBAŞLARI - AYSAL DÖNMEK İSTİYOR
-Ben görevden ayrıldığımdan bu yana Ünal Aysal'la hiç görüşmedim. Ancak açıklamalarından geri dönme niyeti olabileceğini çıkarıyorum.
-Faruk Süren ve İnan Kıraç'ın başkanlık için çıkan söylentileri ben de duydum. Genel kurul öncesi böyle şeyler çıkar.
-1 saat bile oynayamayacak adamları 100 milyon TL'ye alırsan bu iş olmaz. Ben isimleri tribünde duyarken kötü oluyorum.
-Sneijder, Riekerink'in getirilmesine ön ayak oldu.
-Florya'da takım ruhunu duman etmişsiniz.
-Koca kulübü bazı futbolculara emanet ettiler. Futbolcu futbolculuğunu bilecek.
-Başkan, müjde olarak yeni salon dedi ama bu salon için 100 milyon dolar gerekiyor. Sponsoru nasıl bulacağız? Formaya zor bulduk.
SEÇİM KARARI ÇIKMAZ
NTV Spor'da soruları yanıtlayan ve Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldırmak gerektiğini belirten Adnan Öztürk, "Kara kara düşünüyorum. Gidişat iyi değil. Bitiş noktasına geldik. Bu gidişat gidişat değil ve bence bitiş noktası da yaklaştı" derken seçim ve mali kongreyle ilgili şöyle konuştu: "Cumartesi günü yapılacak mali kongrede seçim kararı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bürokrasi ile çok detaylı anlaşmalar yapıldı. Onun riskini almaz. 2018 yılında seçim olacaktır. Ben de adaylığı düşünebilirim. Göreceğiz."
CEZA RİSKİ YÜKSEK
Eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Galatasaray'ın gelecek sezon UEFA'ya gidememe tehlikesini de değerlendirdi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 yıl daha men edilme tehlikesi yaşadığını ifade eden Öztürk, "Dursun başkan, UEFA ile sürekli görüşme halinde... Ceza alma riski var ama almayacağız gibi görünüyor" dedİ.
ÖZTÜRK'TEN SATIRBAŞLARI - AYSAL DÖNMEK İSTİYOR
-Ben görevden ayrıldığımdan bu yana Ünal Aysal'la hiç görüşmedim. Ancak açıklamalarından geri dönme niyeti olabileceğini çıkarıyorum.
-Faruk Süren ve İnan Kıraç'ın başkanlık için çıkan söylentileri ben de duydum. Genel kurul öncesi böyle şeyler çıkar.
-1 saat bile oynayamayacak adamları 100 milyon TL'ye alırsan bu iş olmaz. Ben isimleri tribünde duyarken kötü oluyorum.
-Sneijder, Riekerink'in getirilmesine ön ayak oldu.
-Florya'da takım ruhunu duman etmişsiniz.
-Koca kulübü bazı futbolculara emanet ettiler. Futbolcu futbolculuğunu bilecek.
-Başkan, müjde olarak yeni salon dedi ama bu salon için 100 milyon dolar gerekiyor. Sponsoru nasıl bulacağız? Formaya zor bulduk.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:06
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fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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