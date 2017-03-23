Ergin Ataman'dan ödül eleştirisi
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Beşiktaş'a 'yılın en iyi takımı' ödülü verilmesini eleştirdi.
Ataman, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Beşiktaş Futbol Takımı'nın 'yılın en iyi takımı' ödülü almasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Ataman, "Milliyet Spor Ödülleri yılın takımı kategorisinde Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Voleybol Takımı, Euroleague finalisti Fenerbahçe Basketbol Takımı ve Eurocup Şampiyonu Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı'nı geride bırakarak, bu ödüle layık görülen Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş Futbol Takımı'nı tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gemi batıyor!
Toplam 18
Yorum
tufan ayvalık Futbolu çok iyi bilen aziz başkan futbolu batırdı Fener sevdası mı koltuk şan şöhret sevdası mı büyük fenerbahçe miş diyemem sıradan belki
- Mesut iddiası
Toplam 21
Yorum
gsli hayaller diyorum, artik ne gs ne fener nede bjk oyle 5-6m maas veremez
- Ribery bombası!
Toplam 8
Yorum
TS60 Muharrem USTA nın böyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum.
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