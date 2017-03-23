 Ergin Ataman'dan ödül eleştirisi – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Ergin Ataman'dan ödül eleştirisi

    Ergin Ataman'dan ödül eleştirisi

    Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Beşiktaş'a 'yılın en iyi takımı' ödülü verilmesini eleştirdi.

    Ataman, Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Beşiktaş Futbol Takımı'nın 'yılın en iyi takımı' ödülü almasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Ataman, "Milliyet Spor Ödülleri yılın takımı kategorisinde Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Voleybol Takımı, Euroleague finalisti Fenerbahçe Basketbol Takımı ve Eurocup Şampiyonu Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı'nı geride bırakarak, bu ödüle layık görülen Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş Futbol Takımı'nı tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:17
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