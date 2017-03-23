Almanya’da zirve
Podolski'nin veda maçını izlemek için Almanya'ya giden Cenk Ergün ile Mehmet Özbek'in Kaan Ayhan ve Nuri Şahin için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Menajer Reza Fazelli ile bir araya gelen ikilinin, Kaan ve Nuri'nin şartlarını sordukları belirtildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Almanya’da zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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