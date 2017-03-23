 Almanya’da zirve – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Almanya’da zirve

    Almanya’da zirve
    'nin veda maçını izlemek için Almanya'ya giden Cenk Ergün ile Mehmet Özbek'in Kaan Ayhan ve Nuri Şahin için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Menajer Reza Fazelli ile bir araya gelen ikilinin, Kaan ve Nuri'nin şartlarını sordukları belirtildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:28
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