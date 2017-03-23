 Ağzına sağlık Aslan parçası – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Ağzına sağlık Aslan parçası

    Ağzına sağlık Aslan parçası

    Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley , milli takım için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu. Gazetecinin 'çanak' sorularına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine konuşmayıp güzel ifadeler kullanan Sneijder, Hollanda medyasını hayal kırıklığına uğrattı!

    Milli takım için ülkesi Hollanda'ya giden Wesley 'e Hollanda medyasından art niyetli sorular yöneltildi. Ancak, Hollandalı gazeteciler, Sneijder'in Türkiye hakkındaki güzel mesajları karşısında adeta dondu kaldı.

    Beşiktaş'taki terör saldırısına karşı düzenlenen maçta forma giydiği hatırlatılan Sneijder'e gazeteciler, "Erdoğan ile tokalaştığın için pişman mısın?", "Türkiye'den ayrılacak mısın?" gibi tahrik edici sorular sordu.

    Tecrübeli oyuncu bu sorular karşısında, "Türkiye - Hollanda gerginliği benim için hiçbir zaman ayrılık sebebi olmadı, olmaz. Böyle şeyler 1 haftada değişebilir. Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım" cevabını verdi.

    İstanbul'da kendini iyi hissettiğini belirten sarı-kırmızılı yıldız, "Hollandalıyım ve ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşadığım için mutluyum. Yaşanan son diplomatik olaylar beni etkilemiyor. Bunlar kulüp aramam için bir sebep değil" diye konuştu.

    Bu sezon Süper Lig'de toplam 19 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 2 gol atıp, 11 asist yaptı.

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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