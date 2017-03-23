Ağzına sağlık Aslan parçası
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, milli takım için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu. Gazetecinin 'çanak' sorularına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine konuşmayıp güzel ifadeler kullanan Sneijder, Hollanda medyasını hayal kırıklığına uğrattı!
Milli takım için ülkesi Hollanda'ya giden Wesley Sneijder'e Hollanda medyasından art niyetli sorular yöneltildi. Ancak, Hollandalı gazeteciler, Sneijder'in Türkiye hakkındaki güzel mesajları karşısında adeta dondu kaldı.
Beşiktaş'taki terör saldırısına karşı düzenlenen maçta forma giydiği hatırlatılan Sneijder'e gazeteciler, "Erdoğan ile tokalaştığın için pişman mısın?", "Türkiye'den ayrılacak mısın?" gibi tahrik edici sorular sordu.
Tecrübeli oyuncu bu sorular karşısında, "Türkiye - Hollanda gerginliği benim için hiçbir zaman ayrılık sebebi olmadı, olmaz. Böyle şeyler 1 haftada değişebilir. Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım" cevabını verdi.
İstanbul'da kendini iyi hissettiğini belirten sarı-kırmızılı yıldız, "Hollandalıyım ve ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşadığım için mutluyum. Yaşanan son diplomatik olaylar beni etkilemiyor. Bunlar kulüp aramam için bir sebep değil" diye konuştu.
Bu sezon Süper Lig'de toplam 19 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 2 gol atıp, 11 asist yaptı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
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Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
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Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
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