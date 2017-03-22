 Video başlıyor – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Video başlıyor

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    harekete geçti...

    Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili çalışmalara hız verildi. Hakemlere sistem anlatılmaya ve çalışmalar yapılmaya başlandı. Sistemin deneneceği ilk maç olarak ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin seçildiği iddia edildi. VAR için TT Arena'ya ekstra kameralar konulacak. Fakat sistem offline olarak kullanılacak. Hakem bir hata yaparsa uyarı olmayacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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