Video başlıyor

TFF harekete geçti...

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili çalışmalara hız verildi. Hakemlere sistem anlatılmaya ve çalışmalar yapılmaya başlandı. Sistemin deneneceği ilk maç olarak ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin seçildiği iddia edildi. VAR için TT Arena'ya ekstra kameralar konulacak. Fakat sistem offline olarak kullanılacak. Hakem bir hata yaparsa uyarı olmayacak.