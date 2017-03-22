Tudor başarılı olacak

Riekerink'in ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlük görevine devam eden Ayhan Akman, 'istifa etti' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Igor Tudor ile iyi anlaştıklarını belirten Akman, Hırvat hocanın başarılı olacağına inandığını ifade etti.