 Tudor başarılı olacak – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Tudor başarılı olacak

    Tudor başarılı olacak
    Riekerink'in ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlük görevine devam eden Ayhan Akman, 'istifa etti' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Igor Tudor ile iyi anlaştıklarını belirten Akman, Hırvat hocanın başarılı olacağına inandığını ifade etti.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:28
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