Teknik direktör Igor Tudor hemen her gün gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu konuda Başkan Dursun Özbek ve futbol şubesiyle sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. Tudor, değerlendirmelerini her hafta dosya halinde başkan Özbek'e sunarken takımda gördüğü eksikleri de dile getiriyor. Her futbolcuyla ilgili tek tek rapor sunan Hırvat hoca, "De Jong ve Tolga ile ne yapacağımı bilmiyorum" ifadesini kullanırken, Wesley Sneijder içinse, "Bir gün bile bana 'idmanlar ağır' demedi. Ama yüzünden her seferinde, 'yeter' dediğini hissediyorum. Onun düşük enerjisi takımı etkiliyor. Buna çare bulmalıyız" diye konuştu.Tudor, Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaşan Podolski 'yle ilgili ise, "İki ayrı Podolski ile çalışıyorum. Japonya'dan öncesi ve sonrası... Konsantre olmakta zorlanıyor" dedi.