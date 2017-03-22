''Takımı etkiliyor''
Tudor: Bir gün bile idmanlar ağır demedi ama enerjisi düşük. Bu da takımı etkiliyor.
PODOLSKİ DEĞİŞTİ
Tudor, Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaşan Podolski'yle ilgili ise, "İki ayrı Podolski ile çalışıyorum. Japonya'dan öncesi ve sonrası... Konsantre olmakta zorlanıyor" dedi.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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