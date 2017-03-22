 ''Takımı etkiliyor'' – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Takımı etkiliyor''

    ''Takımı etkiliyor''

    Tudor: Bir gün bile idmanlar ağır demedi ama enerjisi düşük. Bu da takımı etkiliyor.

    Teknik direktör hemen her gün gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu konuda Başkan Dursun Özbek ve futbol şubesiyle sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. Tudor, değerlendirmelerini her hafta dosya halinde başkan Özbek'e sunarken takımda gördüğü eksikleri de dile getiriyor. Her futbolcuyla ilgili tek tek rapor sunan Hırvat hoca, "De Jong ve Tolga ile ne yapacağımı bilmiyorum" ifadesini kullanırken, içinse, "Bir gün bile bana 'idmanlar ağır' demedi. Ama yüzünden her seferinde, 'yeter' dediğini hissediyorum. Onun düşük enerjisi takımı etkiliyor. Buna çare bulmalıyız" diye konuştu.

    PODOLSKİ DEĞİŞTİ
    Tudor, Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaşan 'yle ilgili ise, "İki ayrı Podolski ile çalışıyorum. Japonya'dan öncesi ve sonrası... Konsantre olmakta zorlanıyor" dedi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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