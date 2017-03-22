''Stoper dediğin çirkin olur!''

Igor Tudor'dan ilginç bir stoper tarifi geldi.

Savunma oyuncularından savaşçı olmalarını isteyen Hırvat hoca, "Stoper dediğiniz korkunç olur. Bakın bana. Futbol oynarken, rakip forvetler tipimden korkardı. Stoper, bakışıyla, duruşuyla korkutmalı" ifadesini kullandı. Genç çalıştırıcı, Semih, Ahmet Çalık, Koray, Serdar Aziz, Chedjou ve Hakan Balta'dan bol bol ağırlık çalışmalarını, sahada güçlü görünmelerini ve rakipleriyle göğüs göğüse mücadele etmelerini istedi.