 Sneijder, Hollandalı gazeteciye çalımı bastı – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Hollandalı gazeteciye çalımı bastı

    Sneijder, Hollandalı gazeteciye çalımı bastı

    Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley , milli takım için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu. Hollandalı gazetecinin 'çanak' sorularına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine konuşmayıp, güzel ifadeler kullanan Sneijder Hollandalı basın mensuplarını hayal kırıklığına uğrattı!

    Milli takım için ülkesi Hollanda'ya giden Wesley 'e Hollanda medyasından ilginç sorular yöneltildi. Wesley'e, Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz hakkında görüşlerini soran Hollandalı gazeteciler, Sneijder'in Türkiye hakkındaki güzel mesajları karşısında şaşkınlık yaşadı.

    Beşiktaş'taki terör saldırısına karşı düzenlenen maçta forma giydiği hatırlatılan Sneijder'e gazeteciler, "Erdoğan ile tokalaştığın için pişman mısın?", "Türkiye'den ayrılacak mısın?" gibi tahrik edici sorular sordu.

    Tecrübeli oyuncu bu sorular karşısında, "Türkiye - Hollanda gerginliği benim için hiçbir zaman ayrılık sebebi olmadı, olmaz. Böyle şeyler 1 haftada değişebilir. Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım" cevabını verdi.

    İstanbul'da kendini iyi hissettiğini belirten sarı-kırmızılı yıldız, "Hollandalıyım ve ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşadığım için mutluyum. Yaşanan son diplomatik olaylar beni etkilemiyor. Bunlar kulüp aramam için bir sebep değil" diye konuştu.

    Bu sezon Süper Lig'de toplam 19 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 2 gol atıp, 11 asist yaptı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder, Hollandalı gazeteciye çalımı bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.