Sneijder, Hollandalı gazeteciye çalımı bastı
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, milli takım için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu. Hollandalı gazetecinin 'çanak' sorularına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine konuşmayıp, güzel ifadeler kullanan Sneijder Hollandalı basın mensuplarını hayal kırıklığına uğrattı!
Milli takım için ülkesi Hollanda'ya giden Wesley Sneijder'e Hollanda medyasından ilginç sorular yöneltildi. Wesley'e, Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz hakkında görüşlerini soran Hollandalı gazeteciler, Sneijder'in Türkiye hakkındaki güzel mesajları karşısında şaşkınlık yaşadı.
Beşiktaş'taki terör saldırısına karşı düzenlenen maçta forma giydiği hatırlatılan Sneijder'e gazeteciler, "Erdoğan ile tokalaştığın için pişman mısın?", "Türkiye'den ayrılacak mısın?" gibi tahrik edici sorular sordu.
Tecrübeli oyuncu bu sorular karşısında, "Türkiye - Hollanda gerginliği benim için hiçbir zaman ayrılık sebebi olmadı, olmaz. Böyle şeyler 1 haftada değişebilir. Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım" cevabını verdi.
İstanbul'da kendini iyi hissettiğini belirten sarı-kırmızılı yıldız, "Hollandalıyım ve ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşadığım için mutluyum. Yaşanan son diplomatik olaylar beni etkilemiyor. Bunlar kulüp aramam için bir sebep değil" diye konuştu.
Bu sezon Süper Lig'de toplam 19 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 2 gol atıp, 11 asist yaptı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:47
- Tablo vahim!
Toplam 19
Yorum
Dogru yonetim olsa boyle sonuclar olmaz Plansiz programsiz is yapip paralari gunu kurtarmak icin harciyorlar. Sadece yonetimler degil taraftarlarda suclu. Baski yuzunden yapilan ha
- Galatasaray'a Florya'daki tesisin iki katı büyüklüğünde yeni tesis
Toplam 4
Yorum
Kimsin sen Kulüp üyelerinin yararlanacağı sosyal mekanlar önemli tabi. Az yiyorlar biraz daha yesinler !!!
- Cenk Ergün'den o iddialara yanıt
Toplam 2
Yorum
4,3,3 pres mücadele okadar bizim oturduğumuz yerden gördüğümüzü tudor göremiyor! bu takım üçlü oynamaz tolga asla bu takımda olmaz göbeği yap selçuk josue çuk olur.
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