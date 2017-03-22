Poldi milli formayı son kez terletecek

Podolski, Dortmund'da Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile düzenlenen basın toplantısında, yarın jübilesini yapma fırsatı veren Löw'e ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.



Yarın soyunma odasına girerek Almanya milli formasını giyeceğini ve hakemin başlangıç düdüğünü çalacağını belirten Podolski "Güzel ve duygusal anlar olacak." dedi.







Zamanın hızlı geçtiğini ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, "Gurur duyduğum çok güzel 13 yıl geçirdim. Beni milli takıma çağıran Rudi Völler, Jürgen Klinsmann ve Joachim Löw'ün kariyerimde payı var." şeklinde konuştu.



Löw ile 10 yıldan fazla birlikte çalıştığını anımsatan tecrübeli futbolcu, kendisinden çok şey öğrendiğini kaydetti.

Bir kaç yıl daha kulüpler bazında futbol oynamayı sürdüreceğini vurgulayan Podolski, "31 yaşımla nispeten gencim. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Planım yok. Çocukları çalıştırmayı düşünebilirim ve onlara öğrendiklerimi aktarabilirim. Löw'ün yanında bir staj yapmak da fena olmaz." değerlendirmesinde bulundu.







Gelecek sezon Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyecek olan Alman oyuncu, öncelikle yarınki maça ve daha sonra Galatasaray'a odaklanacağını, temmuz ayından sonra da Japonya'daki macerayla ilgileneceğini aktardı.

İngiltere'ye karşı kaptan olarak sahaya çıkmasına ilişkin de Podolski, "Heyecan verici. Son maçta kaptan olarak sahaya çıkmaktan daha fazlası olamaz." açıklamasını yaptı.



LÖW: "PODOLSKİ İLE ÇOK ENGELLERİ AŞTIK"

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de, Lukas Podolski'nin yarın milli takıma veda edeceği maçın güzel aynı zamanda kendisi için duygu yüklü olacağını söyledi. Podolski ile birlikte uzun bir dönem birlikte aynı yolu gittiğini, bir çok engeli birlikte aştıklarını belirten Löw, "Onunla çok engelleri aştık, çok sayıda turnuva oynadık. Bazen hayal kırıklığı hissettik ancak 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu gibi futbolcu ve teknik direktör olarak yaşanabilecek en büyük sevinci yaşadık." şeklinde konuştu.







Dortmund'da yarın oynanacak karşılaşma için stada Podolski'den de dolayı çok sayıda kişinin geleceğini ifade eden Löw, "Podolski, Almanya'nın çıkardığı en büyük oyunculardan biri." ifadesini kullandı. Podolski'nin milli takımı bir aile olarak gördüğünü ve böyle bir oyuncunun yerinin doldurulamayacağını kaydeden Löw, "Oyuncu ve insan olarak bizim için çok değerliydi." yorumunda bulundu.



Löw ayrıca, yarın Almanya'nın İngiltere'ye karşı oynayacağı maçta kaleci Manuel Neuer'in yanı sıra Mesut Özil, Julian Draxler ve Mario Gomez'in forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.







Alman Milli Takımı ile yarın 130. maça çıkacak olan Podolski milli formayla 48 gol kaydetti.



Galatasaraylı yıldız, milli formayı en çok terleten isimler arasında ise Lothar Mattheus ve Klose'nin ardından yine üçüncü sırda yer alıyor.



MİLLİ FORMAYI İLK KEZ 19 YAŞINDA GİYDİ

Milli takımda ilk maçına eski Alman yıldız futbolcu Rudi Völler'in teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde, 6 Haziran 2004'te çıkan Podolski, bunu başardığında henüz 19 yaşındaydı.



İlk kez EURO 2004 ile uluslararası bir turnuvada milli formayı Çek Cumhuriyeti karşısında giyen Podolski, kısa sürede üstün performansıyla beğeni topladı.







Asıl çıkışını 2006 Dünya Kupası'nda yapan Podolski, Almanya formasıyla 4 Avrupa Şampiyonası ve 3 Dünya Kupası'nda mücadele ederek takımın değişmez oyuncuları arasında yer aldı.



MESSİ VE RONALDO'YU GEÇTİ

Ev sahibi Almanya'nın üçüncü sırada tamamladığı 2006 Dünya Kupası'nın yıldızları arasına giren Lukas Podolski, bu turnuvada 3 kez fileleri sarstı. Takımın hücum gücüne önemli ölçüde katkı sağlayan yetenekli futbolcu, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu geçerek kupanın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.



EURO 2008 Elemeleri'nde Almanya'nın San Marino'yu 13-0 yendiği maçta 4 gole imza atan Podolski, milli takımda bunu başaran 4 oyuncu (Gerd Müller, Michael Ballack ve Mario Gomez) arasına adını yazdırdı. Finallerde de üstün performansını sürdüren Podolski, Almanya'nın Polonya'yı 2-0 yendiği grup maçında takımının gollerine imza attı. Hırvatistan karşısında da ağları havalandıran Podolski, Almanya'nın finalde İspanya'ya kaybederek ikinci sırada tamamladığı turnuvada attığı 3 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı ve turnuvanın en iyi 23 kişilik kadrosunda yer aldı.







Podolski, Almanya'nın sonraki uluslararası turnuvalarda da önemli oyuncuları arasında yer almaya devam etti. Brezilya'da 2014'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya şampiyonluğa ulaşırken, Podolski ise performansıyla takımının başarısında pay sahibi oldu.



GALATASARAY'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Podolski, milli takım kariyerinde elde ettiği başarılara rağmen kulüp kariyerinde son dönemlerde düşüşe geçmişti. 2012-2015 yıllarında formasını giydiği İngiltere temsilcisi Arsenal'de yedek kadroda yer alan Podolski, yarım sezon kiralık olarak forma giydiği Inter'de de başarılı bir performans sergileyemedi.



Bu dönemde Galatasaray'a transfer olan Polonya asıllı Alman futbolcu, performansıyla yeniden eski günlerine döndü. Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 43 maçta 17 gol ve 10 asistle oynayan Podolski, bu sezon ise 23 maçta 15 gol ve 6 asiste imza attı. Alman oyuncu, gelecek sezondan itibaren Japonya temsilcisi Vissel Kobe'de futbol hayatına devam edecek.