 Komşuya gidiyor! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Komşuya gidiyor!

    Komşuya gidiyor!
    G.Saray'ın eski hocası Hamza Hamzaoğlu için sürpriz bir iddia gündeme geldi. 'ta Paulo Bento ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe geçici olarak Vouzas getirilmişti. Yunan ekibinin adayları arasında Bursa'dan ayrılan Hamzaoğlu'nun da olduğu bildirildi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:25
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