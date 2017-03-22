 Kayıp sezon! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Kayıp sezon!

    Kayıp sezon!

    Cimbom, ezeli rekabette büyük darbe yedi.

    Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, yarıştığı branşların hiçbirinde zirvede yer almazken Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 22 derbinin sadece 5'inden galibiyetle ayrılabildi. Futbolda 4 derbide de taraftarını üzen Cimbom, kadın ve erkeklerde mücadele ettiği basketbolda çıktığı 9 maçın 2'sinden, voleybolda ise yaptığı 8 müsabakanın 3'ünden galip ayrıldı. Galatasaray, tekerlekli sandalye basketbolunda oynadığı tek derbide de mağlup oldu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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