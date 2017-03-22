Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden Nazifoğlu'ndan sonra Alp Yalman da istifa etti.

Galatasaray'da futbol yönetiminin taşları yerinden oynuyor.



Eski başkanlardan Alp Yalman Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını kulübe bildirdi. Levent Nazifoğlu'nun ayrılışı sırasındaki süreçten rahatsızlık duyan Alp Yalman, Sportif A.Ş.'deki bu yapılanmada artık yer alamayacağını öne sürerek istifa etti. Böylece son bir ay içerisinde Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden peş peşe Nasuhi Akar, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman ayrılmış oldu.