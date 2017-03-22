Galatasaray'da bir istifa daha!
Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden Nazifoğlu'ndan sonra Alp Yalman da istifa etti.
Eski başkanlardan Alp Yalman Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını kulübe bildirdi. Levent Nazifoğlu'nun ayrılışı sırasındaki süreçten rahatsızlık duyan Alp Yalman, Sportif A.Ş.'deki bu yapılanmada artık yer alamayacağını öne sürerek istifa etti. Böylece son bir ay içerisinde Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden peş peşe Nasuhi Akar, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman ayrılmış oldu.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:22
- Abou bakar Demba atar
Toplam 8
Yorum
dembaba geçen maşta dahi oynamaması hataydı.
- Deniz geliyor
Toplam 8
Yorum
dctrblack bu adam alınırsa 10 numara olur trabzon için ama benim içimden geçen bjk almalı bu adamı daha çok ihtiyacı var
- Bakambu bombası!
Toplam 11
Yorum
Have Been Şenol Hoca futbolcudan değil ama futboldan fazla anlamıyor. Golü takım atar; ceza sahasında sürekli 3-4 futbolcu bulundurmalı ama o tek kişi
Galatasaray'da bir istifa daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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