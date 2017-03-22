 Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı

    Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı

    Galatasaray, Adanaspor maçı hazırlıklarını Olimpiyat Stadı'nda sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahaların zeminlerinin elverişsiz hale gelip bakıma alınması nedeniyle Olimpiyat Stadı'na taşınan sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalıştı.

    Antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık artırıcı çalışmalar yapılırken, daha sonra top kapma, topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.

    Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı. Galatasaray antrenmanlarını sezon sonuna kadar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:42
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