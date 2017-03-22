Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı
Galatasaray, Adanaspor maçı hazırlıklarını Olimpiyat Stadı'nda sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahaların zeminlerinin elverişsiz hale gelip bakıma alınması nedeniyle Olimpiyat Stadı'na taşınan sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çalıştı.
Antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık artırıcı çalışmalar yapılırken, daha sonra top kapma, topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı. Galatasaray antrenmanlarını sezon sonuna kadar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
- Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı
Toplam 1
Yorum
Bence Olimpiyat Stad Bosuna yaptilar bence bos bos duriyor cüriyor
- Beşiktaş'ın hayal kırıklığı Aras Özbiliz
Toplam 3
Yorum
Köyiçi BIZ SANA INANIYORUZ EVLAT.
- Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Toplam 3
Yorum
zeki can osmanlısporda yükseklere doğru çıkan ivme artık düşüşe geçecek
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